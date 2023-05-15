الخارجية الإيرانية: العقوبات تتعارض مع القانون الدولي ومعاهدة الحدّ من الأسلحة الكيميائية

لاهاي – سانا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي أن سياسة العقوبات والحظر تتعارض مع القانون الدولي ومعاهدة الحد من الأسلحة الكيميائية، مطالباً بإلغائها فوراً.

وخلال المؤتمر الدولي الذي عقد في جولته الخامسة في لاهاي حول (إعادة النظر في معاهدة الحد من الأسلحة الكيميائية)، قال نجفي: إن إيران تعتبر أن أي حظر يُفرض على الأعضاء المستقلين لهذه المنظمة من قبل الأعضاء الآخرين نقض للقانون الدولي ومعاهدة الحد من الأسلحة الكيميائية، مطالباً بإلغاء هذا الحظر غير القانوني واللاإنساني فوراً.

وطالب نجفي بتدمير كل الأسلحة الكيميائية في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها البلد العضو الوحيد الذي يحوز على هذا النوع من السلاح، رافضاً جميع الذرائع التي تطرح بهدف تأجيل هذا الأمر.