15-مايو-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

الصحة والتحالف العالمي للقاحات يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

بشار المحمد

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش اليوم مع فريق عمل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين “غافي” سبل تعزيز التعاون، فيما يخص اللقاحات الروتينية المشمولة في البرنامج الوطني للتلقيح، وخاصة بعد كارثة الزلزال.

واستعرض الوزير الغباش الجهود الحكومية المبذولة خلال فترة الاستجابة لتداعيات الزلزال والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في ظل الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري، لافتاً إلى أهمية استمرار تقديم الدعم لتأمين اللقاحات الروتينية ضمن برنامج اللقاح الوطني في سورية.

وأكد الوزير الغباش أن برنامج اللقاح الوطني حقق نتائج إيجابية للحد من أمراض الطفولة الخطرة، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات مع فريق التحالف العالمي في هذا المجال.

من جانبها نوهت المدير القطري لـ غافي في سورية فيرونيك ميفا فاغس بجهود وزارة الصحة لاستمرارها والتزامها في تقديم خدمات اللقاح رغم الصعوبات التي فرضتها كارثة الزلزال، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للقاح في سورية ينفذ بشكل ممتاز على مستوى المنطقة، والعاملون بالقطاع الصحي يقدمون جهوداً كبيرة رغم الظروف الصعبة.

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