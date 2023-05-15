انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني للهندسة الطبية الحيوية في جامعة دمشق

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني للهندسة الطبية الحيوية الذي تقيمه كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق تحت عنوان (الهندسة الطبية الحيوية ودورها في تطوير الرعاية الصحية) .

ويناقش المشاركون في المؤتمر على مدى ثلاثة أيام عدة محاور تشمل تطبيقات الهندسة الطبية الحيوية في طب الأسنان والميكانيك الحيوي والأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية والإلكترونيات الطبية و التحديات والتطورات في الهندسة الطبية.

ويسلط المؤتمر الضوء على تطبيقات الذكاء الصنعي في الهندسة الطبية والتحكم والروبوت في المجال الطبي وعلم السمعيات والهندسة الطبية والتجهيزات والمعدات الطبية بأنواعها وهندسة المستشفيات و المواد الطبية الحيوية .

ولفت الدكتور مصطفى الموالدي عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق إلى أهمية المحاور لجهة مواكبتها لحاجة القطاع الطبي وتطوراته، والتي تحظى باهتمام شريحة واسعة من الباحثين بمختلف المجالات العلمية.

وأشار الموالدي إلى أنه سيقدم خلال المؤتمر 39 محاضرة وبحثاً علمياً يقدمها باحثون من سورية وعدد من الدول العربية والأجنبية، سيكون بعضها بشكل افتراضي تم اختياره من قبل اللجنة العلمية المحلية للمؤتمر والتي يبلغ عدد أعضائها 45 عضواً، بينما بلغ عدد أعضاء اللجنة العلمية الدولية 17 عضواً من 13 دولة.

وسيتم نشر عدد من الأبحاث التي ستقدم في المؤتمر بمجلة جامعة دمشق، وبإحدى المجلات العالمية المختصة وفق الموالدي.

ويرافق المؤتمر معرض للتجهيزات الطبية تعرض فيه الشركات المشاركة أحدث الأجهزة الطبية الموجودة محلياً وعالمياً .