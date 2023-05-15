برلمان الأطفال في الحسكة يناقش مطالب تطوير التعليم و”عمالة الأطفال”

ناقش برلمان الأطفال في الحسكة خلال الجلسة التي عقدها اليوم مطالب لتطوير القطاع التعليمي، ومعالجة ظاهرتي الأطفال المشردين وعمالة الأطفال.

وتمحورت الأسئلة والاستفسارات للأطفال المشاركين في الجلسة حول معالجة ظاهرة الازدحام أمام المدارس ومنع السيارات والدراجات النارية من الاقتراب منها، وتوفير الكهرباء في الغرف الصفية مسبقة الصنع الموجودة في المدارس، وتقليل نسبة الكتب المستعملة الموزعة على التلاميذ، وتوفير الكتاب الجديد لتحقيق الفائدة التعليمية المرجوة.

كذلك طالب المشاركون بمعالجة ظاهرة الأطفال المشردين الذين يتم استغلالهم في التسول، والعمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة ضمن المدارس وتشجيع التلاميذ على تقبلهم وعدم التنمر عليهم، إضافة إلى طرح قضايا كواقع المياه والكهرباء وتوزيع المقنن التمويني على الأهالي وغيرها من الطروحات.

وبينت أمين فرع منظمة الطلائع تيودورا مراد في تصريح لمراسل سانا أن البرلمان الطفلي تجربة رائدة تهدف إلى تهيئة الأطفال للتمسك بحقوقهم وهويتهم، وأن يعتزوا بانتمائهم الوطني من خلال طروحاتهم في مختلف المجالات والتي تعزز في نفوسهم حس المسؤولية، معتبرة أن طروحات اليوم اتسمت بالجرأة والشفافية وملامسة المتطلبات المدرسية والتعليمية الحياتية.