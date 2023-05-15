بوشيلين: القوات الروسية تسيطر على مرتفعات غرب أرتيوموفسك

دونيتسك- موسكو – تقارير

أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن القوات الروسية تواصل تقدّمها في مدينة أرتيوموفسك، وسيطرت على عدد من المرتفعات المهمّة في القطاع الغربي من المدينة التي كانت تحت سيطرة الجيش الأوكراني.

وأفاد بوشيلين في حديث لقناة (روسيا 24) حسب وكالة تاس بتحسّن موقف القوات الروسية كذلك في اتجاهات أفديفسكي ومارينسكي، مشيراً إلى أن جميع محاولات القوات المسلحة الأوكرانية مقاومة القوات الروسية باءت بالفشل.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية قال أمس: إن القوات المسلحة الروسية صدّت جميع الهجمات التي شنّتها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك، ولم يُسمح بأي اختراقات.

إلى ذلك، قصفت القوات الأوكرانية اليوم مدينة دونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف يستخدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأفادت ممثلية الجمهورية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأنه تم صباح اليوم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية بـ23 قذيفة من عيار 155 ملم على منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي.

يُذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم، وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز (إم 777) بعيدة المدى التي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط بقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ميدانياً، أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 21 مسيّرة أوكرانية وصواريخ أمريكية وصاروخ بعيد المدى بريطاني الصنع وإسقاط مروحيتين في دونيتسك وتصفية نحو 650 مسلّحاً، على كل المحاور.

وحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم في محور كوبيانسك، إحباط أعمال 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية 145 جندياً أوكرانياً في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدافع هاوتزر D-20 وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika.

وفي محور كراسني ليمانسك، تم إحباط مجموعتي تخريب واستطلاع في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتصفية أكثر من 75 جندياً أوكرانياً بالإضافة إلى تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، ومدفع هاوتزر D-30.

وفي محور دونيتسك تواصل القوات الروسية وقوات فاغنر قتال القوات الأوكرانية على المشارف الغربية لمدينة أرتيوموفسك ونفّذت المقاتلات الروسية 7 طلعات جوية ونفّذت قوات المدفعية 72 مهمّة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية. ونتيجة العمليات في محور دونيتسك تمت تصفية نحو 235 جندياً ومرتزقاً، وتدمير مدافع D-20 وD-30 وMsta-B.

وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 150 جندياً، بينما تم في محور خيرسون تصفية نحو 30 جندياً أوكرانياً.

أما في منطقة كريفايا لوكا بدونيتسك، فقد تم تدمير رادار مضاد للبطاريةAN / TPQ-37 أمريكي الصنع.

وأسقطت مقاتلتان في دونيتسك من طراز Mi-24 وMi-8 تابعتان للقوات الأوكرانية.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية سبعة صواريخ HARM مضادة للرادار، وصاروخ كروز طويل المدى من طراز Storm Shadow، وعشرة صواريخ HIMARS، كما تم تدمير 21 مسيّرة أوكرانية في منطقة زابوروجيه وخيرسون ولوغانسك ودونيتسك.