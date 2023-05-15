بيسكوف: تزويد لندن نظام كييف بأسلحة إضافية لن يؤثر في العملية الروسية

موسكو- سانا

أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن خطط لندن تزويد النظام في كييف بأسلحة إضافية لن يؤثر في مسار العملية الروسية الخاصة.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم نقلتها وكالة نوفوستي: إن “لدينا موقفاً سلبياً للغاية بشأن هذه الخطط التي تظهر فيها بريطانيا أنها في طليعة الدول التي تواصل ضخّ الأسلحة إلى أوكرانيا”.

وأضاف بيسكوف: نكرّر من جديد أن هذا لن يكون له أي تأثير كبير وأساسي في مسار العملية الخاصة، لكنه يؤدّي إلى مزيد من تدمير للعلاقات، منبّهاً أن هذه الخطط تؤدّي إلى مزيد من الإجراءات الانتقامية ما يصعّد الأمر أكثر بالنسبة لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن المملكة المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ مجنّحة طويلة المدى من طراز “ستورم شادو”.

إلى ذلك، انتقد زعيم حزب “الوطنيون” الفرنسي فلوريان فيليبو قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية، مطالباً بإنهاء الصراع الأوكراني فوراً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فيليبو قوله في تغريدة عبر “تويتر” اليوم: أعلن ماكرون أنه سيمدّ نظام أوكرانيا بعشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة، وهذه هي الطريقة الفضلى لإشعال فتيل حرب لا نهائية تنهك العالم أجمع، مضيفاً: دعونا ننهي هذه المذبحة فوراً.

وأوضح فيليبو أن استمرار الغرب بإمداد أوكرانيا بالأسلحة يطيل أمد هذا الصراع بما يكفي، وينهك الغرب.

وكانت وزارة الخارجية الروسية جدّدت في الـ29 من آذار الماضي التأكيد أن قيام حلف شمال الأطلسي “ناتو” بإمداد النظام الأوكراني بالأسلحة لن يسهم في حدوث تحوّل على أرض المعركة، وإنما فقط يؤجّج الأزمة، ويقوّض فرص السلام.