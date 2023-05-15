تربية حمص تقيم مهرجان المسرح المدرسي

حمص- صديق محمد

ضمن خطة وزارة التربية- مديرية الأنشطة الفنية والرياضية، أقامت مديرية التربية في حمص، مهرجان المسرح المدرسي 2023 على خشبة مسرح الشهيد عبد الحميد الزهراوي. وتضمن المهرجان معرضاً فنياً لأعمال الطلاب الموهوبين في صالات المسرح المدرسي، ومجموعة من الأغاني لفرقة الغناء الجماعي المركزية بالمسرح المدرسي، تدريب وإشراف الآنسة صفاء حديد وهي بكتب اسمك يا بلادي وسورية ياحبيبتي ووصلة تراثية، إضافة لفقرات متنوعة لقسم الفنون الشعبية وهي بعنوان لوحات متنوعة من بلادي (تراثية- شعبية- وطنية) تدريب المكلفة وزيرة أيوب، كما قدّم قسم الفنون المسرحية عرضاً مسرحياً بعنوان (جزيرة الأماني) إخراج المكلفة أريج حسينو، وجميع الأعمال كانت بتدريب وإشراف مكلفي المسرح ضمن الأقسام المختلفة لعام كامل.

وأشار مدير تربية حمص وليد المرعي أن للمسرح المدرسي أهمية لما يسهم به من اكتشاف المواهب لدى الطلبة، ويساعدهم على زيادة القابلية للتعليم وتبسيط المواد الدرسية وتنشيط حاسة التذوق الفني والحواس لدى الطالب والعمل بروح الفريق، مؤكداً أن أنشطة المسرح المدرسي ليست مجرد وسيلة تربوية لنقل المعلومة لسدّ فراغ الطفل، بل هي وسيلة تربوية لنقل المعلومة العلمية الصحيحة وكل ما هو نافع وناجح لبناء شخصيته وكيانه عبر فنون المسرح وعالمه الخاص لما له من تأثير نفسي وسلوكي في حياة الطفل، وله دور كبير في نشر الثقافة والتراث.

من جهتها ذكرت لانا زخور أن المسرح المدرسي بأقسامة المتنوعة هو أحد أدوات مشروع التطوير التربوي، لما له من دور في تنمية شخصية الطالب، والفنون لها دور حضاري وثقافي وحافز للمجتمع المحلي ليكون شريكاً مع المؤسسات الحكومية في تطوير العملية التربوية.