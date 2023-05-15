15-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

عبد اللهيان: ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار في سورية

بشار المحمد

طهران – سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار في سورية.

وذكرت وكالة إرنا للأنباء أن عبد اللهيان بحث في لقاء اليوم مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون آخر التطورات الإقليمية والدولية المتعلقة بسورية، ولا سيما “الاجتماعات الرباعية الأخيرة لإيران وروسيا وسورية وتركيا، والاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الأربع”.

وفي إشارة إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سورية، أكد عبد اللهيان أنها تشكل دليلا على دخول سورية مرحلة أمنية مستقرة، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم في إعادة البناء وتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

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