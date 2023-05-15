في ورشة تحديات الاستجابة الإنسانية.. التوجه نحو صحافة البيانات والحلول لإيصال المعلومات الصحيحة

دمشق- حياة عيسى

أقامت وزارة الإعلام ورشة عمل حول التحديات التي تواجه الاستجابة الإنسانية في الزلازل والأزمات، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية، وذلك للتعريف بطريقة العمل الإعلامي وقت الأزمات والكوارث الإنسانية.

مدير دائرة الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزالة أشار إلى ضرورة التعريف بصحافة البيانات التي تعتبر من أهم أشكال الصحافة، كون العالم يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك لابدّ من العمل بصحافة الحلول والبيانات والتخطيط، ولاسيما في أوقات الكوارث لإيجاد تغطية إعلامية مناسبة لتلك الحالات.

من جهتها المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية سهير زقوت أشارت إلى أن اللجنة تعمل على نشر القانون الدولي الإنساني في أماكن الأزمات بمشاركة الخبرات مع كافة الفئات التي تعمل معها، لتمكين الصحفيين من توزيع المعلومات السليمة للجمهور، كون المعلومة من شأنها أن تنقذ أو تدمر حياة الأشخاص.

وفي السياق نفسه بيّن سومر رزق من قسم التواصل في اللجنة أن المنظمة لها تفويض دولي وهي إنسانية محايدة وغير متحيزة ومستقلة، وتهدف لمساعدة وحماية الإنسان للحفاظ على طريقة العمل الإنسانية في النزاعات وتقديم المساعدة للأشد ضعفاً واحتياجاً، معرجاً على طريقة عمل اللجنة والتي تتمثل باعتماد الحوار المباشر والسري مع أطراف النزاع، والحصول على الموافقات والضمانات الأمنية.

كما أشار رزق إلى أن مكونات الحركة الدولية تشمل (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الجمعيات الوطنية، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر)، وذلك لمساعدة وحماية ضحايا النزاعات والكوارث والأزمات الاقتصادية، مع تقديم الرعاية الصحية الأولية في كافة الحالات.