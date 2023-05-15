كرة حطين تراهن على المعنويات لتجاوز الوضعية الصعبة

اللاذقية- خالد جطل

أكد الكابتن محمد شديد مدرّب كرة حطين أن أمام فريقه مهام كثيرة لدخول منطقة الأمان وإسعاد جماهير الفريق، وأولها خلال المباراة أمام فريق الجيش اليوم ضمن الجولة الثامنة من إياب الدوري الممتاز، مضيفاً: نجحنا بالفوز على المجد وحصد نقاط المباراة المضاعفة نتيجة العمل الجماعي وتكاتف الجميع من إدارة وكوادر ولاعبين ودعم الجمهور، وفوزنا لم يكن لأن الحظ حالفنا بل لأن فريقنا تفوق بكلّ شيء ولتميّزنا بعناصرنا، حطين يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الصغار أبناء النادي المحتاجين للدعم والصبر عليهم لأنهم مستقبل النادي وسيخدموه لسنوات، وفسخ عقود بعض اللاعبين كان قراراً إدارياً وفنياً، فهم لا يخدمون الفريق والبدلاء جاهزون وبحاجة للدعم والثقة بهم، مشكلتنا بمعظم الأندية استعجال الفوز وعدم الانتظار لحصد نتائج العمل.

وبيّن شديد أن الفريق تحسّن في المباراتين الماضيتين أمام شهبا في الكأس وأمام المجد بالدوري، حيث نجح بتخطي مباراة مفصلية رفعت معنويات اللاعبين الذين سيدخلون مباراتنا اليوم مع الجيش بروح معنوية عالية وسلاحهم الغيرة على قميص النادي، فالثقة باللاعبين كبيرة للخروج بنتيجة إيجابية.