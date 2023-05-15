مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات

دمشق – سانا

بحث وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب مع السفير المفوض وفوق العادة لجمهورية الصين الشعبية بدمشق “شي هونغوي” سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات.

وأشار الوزير الخطيب خلال اللقاء الذي جرى اليوم في مبنى الوزارة إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مبيناً أن سورية تشهد مرحلة إعادة الإعمار بمختلف المجالات ومنها قطاع الاتصالات.

ونوه الوزير الخطيب بما تقدمه الصين من دعم لمواجهة تداعيات الزلزال، إضافة إلى إعادة تأهيل عدد من مراكز الاتصالات التي دمرها الإرهاب إلى الخدمة بمختلف المحافظات، موضحاً أن المنحة المتعلقة بذلك والمقدمة للشركة السورية للاتصالات سيتم توريد المرحلة الأولى منها قبل نهاية العام الحالي.

من جانبه أكد السفير الصيني أهمية زيادة التعاون بين سورية والصين بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وعلى نحو يساعد على إعادة إعمار سورية، منوهاً بأن جذور الصداقة بين البلدين ممتدة عبر التاريخ.