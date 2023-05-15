محافظة اللاذقية تصدر القائمة الأولى بالأسماء المتضررة عقاراتهم جراء الزلزال

أصدر محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال قراراً يتضمن القائمة الأولى بأسماء المتضررين في بعض العقارات التي تهدمت كلياً أو جزئياً جراء الزلزال أو التي أقرت لجان السلامة العامة أنها متصدعة وبحاجة إلى هدم أو تدعيم.

وتضمنت القائمة الأولى 537 اسماً من المتضررين، توزعت بين مدينتي اللاذقية 296 وجبلة 241 وشملت الأبنية المرخصة وفيها قرارات إفراز أو في السجل المؤقت على أن تصدر تباعاً وبشكل دوري أسماء باقي المتضررين في جميع المناطق.

وأكد محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال أن لجنة القرار 555 المعنية بإصدار قوائم المتضررين مستمرة بعملها في تدقيق المعلومات والبيانات الخاصة بالعقارات المتضررة للإعلان عن قوائم جديدة تباعاً لتشمل جميع المتضررين.

وبين المحافظ أنه يحق للمواطنين المتضررين الذين وردت أرقام عقاراتهم ولم ترد أسماؤهم ضمن هذه القوائم تقديم طلب إلى المحافظة خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها، وذلك وفق النموذج المعتمد في ديوان المحافظة لدراسة الطلبات ومعالجتها من قبل اللجنة.

ولفت هلال إلى أنه يحق للأسماء الواردة في هذه القوائم الاستفادة من الإعفاءات والمزايا التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 3.

يشار إلى أن لجنة القرار 555 تضم ممثلين عن الجهات والمؤسسات العامة المعنية من مديريات المصالح العقارية والمالية والاتصالات والسجلات المدنية ومؤسسات المياه والكهرباء والوحدات الإدارية المعنية، وعدداً من الجهات الأهلية.