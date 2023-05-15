محافظ حماة يكرّم ضباط وعناصر فرع الأمن الجنائي

حماة – البعث أون لاين

كرم محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعه عدداً من ضباط و عناصر فرع الأمن الجنائي، بحضور قائد شرطة المحافظة ورئيس فرع الأمن الجنائي بحماة، وذلك لقاء ما قدموه من جهود مميزة مؤخراً في كشف جريمة السرقة التي حدثت في مركز أعلاف عين الباد، و استرداد المسروقات بأقل من 48 ساعة.

وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة من قبل ضباط و عناصر الأمن الجنائي لنشر الأمن و الأمان، و كشف الجرائم و إلقاء القبض على مرتكبيها، متمنياً لهم التوفيق و النجاح في عملهم.

وأكد قائد شرطة المحافظة أن عناصر قوى الأمن الداخلي على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم على النحو الأمثل.