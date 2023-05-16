إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين في اقتحام الاحتلال عدداً من مدن الضفة

الأرض المحتلة – تقارير:

أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيّم عقبة جبر في أريحا وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدّى إلى إصابة فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق، كما قامت باعتقال خمسة فلسطينيين.

كذلك اقتحمت عدة أحياء في بيت لحم وقرية أرطاس جنوبها وبلدة قباطية في جنين، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

وفي جنين أيضاً، أصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منطقة الهدف في المدينة ومخيم جنين في جنوبها الغربي، كما قامت باعتقال أربعة آخرين.

في الأثناء، أصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليهم في مدينة الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل جامعة فلسطين التقنية في مخيم العروب شمال الخليل الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الطلبة، ما أدّى إلى إصابة شاب بجروح والعشرات بحالات اختناق، كما اعتدت القوات الموجودة عند البوابات الرئيسية لجامعة الخليل على الطلبة بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدّى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

في سياق متصل، أصيب عدد من الفلسطينيين واحترقت أراضي زراعية خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية جلبون شمال شرق مدينة جنين.

وأوضح رئيس مجلس القرية، أن قوات الاحتلال داهمت عدداً من منازل الفلسطينيين ومنشآتهم وأراضيهم الزراعية وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، ما أدّى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق واندلاع حريق في مساحات من الأراضي.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع إغلاق المدخلين الرئيسيين لقرية المغير شرق رام الله، وتمنع الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها.

كذلك هدمت قوات الاحتلال منشأتين زراعيتين في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس البلدة إبراهيم موسى، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة أرض الدير غرب البلدة، وهدمت غرفة ومنشأتين زراعيتين.

من جانبهم، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على ممتلكات للفلسطينيين شمال غرب القدس المحتلة، بعد أن اقتحموا قرية بيت اكسا شمال غرب مدينة القدس المحتلة، وأحرقوا مركباتٍ لفلسطينيين.

وفي القدس المحتلة أيضاً، اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذت جولاتٍ استفزازية في باحاته بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال التي كثفت وجودها في باحات المسجد وعند أبوابه، وفرضت قيوداً مشدّدة على دخول الفلسطينيين إليه.

وتدعو القوى الوطنية الفلسطينية إلى شدّ الرحال وتعزيز الرباط في المسجد الأقصى يوم الخميس القادم، لإفشال مخططات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد ولأحياء القدس المحتلة.

إلى ذلك، شارك عشرات الفلسطينيين في وقفة بمدينة البيرة في الضفة، دعماً للأسرى الفلسطينيين في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية والتعسفية بحقهم.

ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر لافتاتٍ تنادي بحرية الأسرى المرضى، وفي مقدمتهم الأسيران المصابان بالسرطان وليد دقة وعاصف الرفاعي، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد والعزل الانفرادي والاقتحامات اليومية لزنازين الأسرى.

سياسياً، أكّدت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل صمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير للإمعان في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأدانت الخارجية في بيان تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي يدعو فيها المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة لمدينة القدس الخميس القادم، وتحريضه المتواصل على اغتيال الفلسطينيين، معربةً عن استنكارها الشديد لصمت الدول التي تدّعي الحرص على حقوق الإنسان تجاه هذه التصريحات.

وأشارت الخارجية إلى أن سلطات الاحتلال تتعمّد تصعيد الأوضاع، وتغلق صفحة من الجرائم لتفتح صفحة أخرى في حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة في عملية تطهير عرقي متواصلة للوجود الفلسطيني، وخاصة في القدس.