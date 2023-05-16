الأهلي يحافظ على فرصة التتويج والجمهور ينتقد الأداء

حلب- محمود جنيد

خطف فريق أهلي حلب فوزاً متأخراً صعباً خارج أرضه من مضيفه الوثبة في ثامن جولات إياب الدوري الكروي الممتاز، وضع فيه محترفه السنغالي بابا سالا كعادته ورغم الإصابة التي عانى منها قبل المباراة بصمته الحاسمة للنقاط الصعبة.

الأهلي استفاد من تعثر جبلة أمام تشرين ليتقدّم من المركز الثالث إلى الوصافة متبادلاً معه المراكز، وخلف الفتوة المتصدّر بأربع نقاط، علماً أن آزوري الدير لعب مباراة زيادة.

جمهور أهلي حلب ورغم فوز فريقه الذي أنعش آماله ببقائه في داخل معادلة المنافسة حتى النهاية، إلا أنه انتقد الأداء والعقلية التي يلعب بها، ولاسيما التراجع بعد التقدّم بهدف، وهناك من يرى أن الدوري حسم للفتوة الذي لن يفرط بأي نقطة فيما تبقى من مباريات، في حين ترى شريحة أخرى أن الفرصة مازالت قائمة ويجب التمسك بها.

مدرّب الأهلي حسين عفش أكد لـ”البعث” أهمية الفوز الذي أعطى فريقه دفعة في سباق المنافسة، لافتاً إلى الأداء الدفاعي المحكم لفريقه باستثناء الهفوة التي وقع بها لاعب منتخب الشباب محمود نايف بعد إشراكه نظراً لقلة خبرته، في حين برّر العفش عدم لعبه بمهاجم صريح بتواجد أربعة لاعبين في الخط الأمامي لديهم النزعة الهجومية، مشيراً إلى أن معاناة فريقه من التحكيم في جولات سابقة سبّبت التشنج الذي حصل في المباراة وتحديداً بعد طرد لاعبه أحمد الشمالي.