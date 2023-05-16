الاحتلال يشن سلسلة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة الغربية شملت بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، ومخيم عقبة جبر في أريحا حيث اعتقلت 6 أفراد من عائلة واحدة، وتصدّى المقاومون لقوات الاحتلال بإطلاق النار عليها.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء مخيم عقبة جبر جنوب أريحا شرق الضفة الغربية وسط اندلاع اشتباكات مسلحة، ومحاصرة أحد المنازل في المخيم ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

ونشرت قوات الاحتلال قناصة في عدة بنايات خلال اقتحام مخيم عقبة جبر تزامناً مع حصار أحد المنازل قبل أن تعتقل 6 مواطنين وتنسحب من المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية بلدة العيسوية في القدس المحتلة وشنت حملة اعتقالات، كذلك اعتقلت الشاب محمد وليد أبو عواد عقب اقتحام منزله في بلدة ترمسعيّا برام الله.