الرئيس الأسد يبحث مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعزيز مكانة سورية على الخريطة الكروية

وتمحور الحديث خلال اللقاء حول تعزيز مكانة سورية مجدّداً على الخريطة الكروية، والجهود المبذولة لرفع الحظر عن الملاعب السورية.

من جهته، تحدّث الشيخ سلمان خلال اللقاء عن الجهود التي يبذلها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتعاون مع الجانب السوري لتقديم الدعم اللوجستي لملاعب كرة القدم السورية، والمساعدة في رفع الحظر المفروض عليها منذ سنوات.

وأكّد الشيخ سلمان استعداد الاتحاد الآسيوي لتقديم كل أنواع الدعم للمنتخبات السورية، بما فيها الدعم اللوجستي من خلال الأموال الموجودة لدى الاتحاد التي ترجع عائديتها للاتحاد السوري لكرة القدم.

وفي نهاية اللقاء عبّر رئيس الاتحاد الآسيوي عن شكره وتقديره للرئيس الأسد على استقباله واهتمامه المستمر بالنهوض بمستقبل الرياضة السورية.

حضر اللقاء، فراس معلا رئيس الاتحاد الرياضي العام، وصلاح الدين رمضان رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم