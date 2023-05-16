الصين تدعو إلى تهيئة الظروف للعودة إلى المفاوضات بشأن أوكرانيا

نيويورك – سانا

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى تهيئة الظروف المناسبة لدعم المفاوضات بشأن أوكرانيا بدلاً من “صبّ الزيت على النار”.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن تشانغ قوله في جلسة لمجلس الأمن، الإثنين: “من الضروري إدراك الحاجة إلى حل سياسي عاجل للأزمة.. لا توجد إجابات بسيطة عن الأسئلة المعقّدة، وأيّ حل شامل يبدأ دائماً بخطوة أولى”، مضيفاً: “لا يمكننا الانتظار لاستئناف الحوار والمفاوضات بلا نهاية”.

وشدّد تشانغ على وجوب تهيئة الظروف لدعم الحوار والمفاوضات بدلاً من صبّ الزيت على النار وتصعيد التوترات، لافتاً إلى أن الصين كانت دائماً إلى جانب السلام في قضية أوكرانيا، وكل ما تقوم به يهدف إلى دفع المحادثات إلى الأمام.