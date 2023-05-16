الضيوف حسموا مواجهات الدوري الممتاز.. والفتوة ينفرد بالصدارة

ناصر النجار

ابتسمت مباريات الأسبوع الثامن من إياب الدوري الكروي الممتاز لفريق الفتوة الذي حقق فوزاً صعباً ومتأخراً على مستضيفه الطليعة، فهزمه بهدف متأخر سجّله المدافع كرم عمران مستغلاً هفوة من دفاع الطليعة، والمباراة برمتها كانت للفتوة، وقد ردّت عارضة الطليعة كرتين، ورغم محاولات الطليعة الذي جارى ضيفه كثيراً إلا أنه فشل بتسجيل حضور طيب في المباراة، فكانت الخسارة بانتظاره.

وفي جبلة تعرّض فريقها لخسارة أمام جاره تشرين بهدف محمد أسعد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، كرة القدم لم تعدل في هذه المباراة التي امتلكها جبلة من الباب إلى المحراب، فسيطر على المباراة، لكن نجم تشرين ونجم المباراة أحمد مدنية أفسد كلّ محاولات الجبلاويين للتسجيل فكانت الخسارة التي أضعفت آمال جبلة بالمنافسة.

وفي حمص حقق أهلي حلب فوزاً دراماتيكياً على مستضيفه الوثبة بهدفين مقابل هدف واحد، واستحق الأهلي الفوز، وقد لعب أكثر من ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه أحمد الشمالي، الأهلي بدأ التسجيل عبر فواز بوادقجي وعادل جابر خطاب للوثبة آخر الوقت، لكن إبراهيم الزين حسم المباراة لأهلي حلب بهدف الفوز القاتل في الدقيقة 97.

في اللاذقية عاد الجيش بفوز ثمين على حطين بهدفين لهدف كسر به عقدة سوء النتائج الأخيرة وأغرق حطين، سجّل للجيش خطاب مشلب والهداف محمد الواكد الذي رفع رصيده إلى عشرة أهداف وسجل لحطين عماد الحموي، آخر المباريات انتهت إلى التعادل السلبي بين الوحدة والكرامة.

الملاحظ في المباريات أن الفرق الضيوف فازت على أرض خصومها، وأن ثلاثة انتصارات تحققت بالوقت القاتل، كما أن النتائج وضعت الفتوة منفرداً بالصدارة ورفعت أهلي حلب إلى أعلى درجات المنافسة، وأنزلت جبلة إلى المركز الثالث وأطاحت بآمال الوثبة فانتقل إلى وسط الترتيب. على صعيد المؤخرة بقيت المواقع بين المهدّدين على حالها بعد خسارة الطليعة وحطين وعدم لعب المجد بمباريات الأمس، ومع تعادل الوحدة ارتفع رصيده نقطة لتعيش الفرق الأربعة دوامة الهبوط حتى النهاية.

نشير أخيراً إلى أن مباريات المرحلة القادمة ستُقام كلها يوم الجمعة.

في الترتيب الصدارة للفتوة وله 37 نقطة، ثم أهلي حلب 33 وجبلة 31 والجيش والوثبة وتشرين ولكل منهم 27 نقطة والكرامة 19 نقطة، وكلّ من الطليعة وحطين والمجد بـ12 نقطة وأخيراً الوحدة وله 11 نقطة.