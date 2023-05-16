العراق: وقف إطلاق النار وبدء الحوار هما الحل للأزمة في السودان

جنيف – سانا

أكّد ممثل العراق الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عبد الكريم هاشم مصطفى، موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار في السودان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”: إن الممثل الدائم لجمهورية العراق جدّد في كلمة، الإثنين، خلال الدورة الـ36 الاستثنائيَّة لمجلس حقوق الإنسان بشأن التطوّرات في السودان، تأكيد موقف بغداد الداعي إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

ولفت مصطفى حسب البيان إلى “المبادرات العربية الرامية إلى دفع طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار والبدء بالحوار باعتباره الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الخطيرة والابتعاد عن التصعيد، حفاظاً على السلم الأهلي وخدمة لمصالح الشعب السوداني الشقيق”.