القضاء على أكثر من 570 عسكرياً أوكرانياً وتدمير مقاتلتين و22 مسيرة

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 570 عسكرياً أوكرانياً، وأسقطت طائرتين حربيتين، ودمّرت 22 طائرة مسيّرة وعدة معدات عسكرية للقوات الأوكرانية خلال العمليات القتالية يوم أمس.

فقد أحبطت القوات الروسية أعمال 5 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف ولوغانسك وقامت بتصفية 60 جندياً أوكرانياً، على محور كوبيانسك.

وفي محور كراسني ليمانسك، تمّت تصفية 65 جندياً أوكرانياً إضافة إلى تدمير مدفعية ذاتية الدفع.

وتواصل القوات الروسية وقوات فاغنر قتال القوات الأوكرانية في الأحياء الغربية لمدينة أرتيوموفسك، حيث صدّت وحدات من لواء البندقية الآلي الرابع عشر هجمات للقوات الأوكرانية، وتمّت تصفية أكثر من 70 جندياً أوكرانياً، كما دمّرت القوات الروسية ممراً، تم من خلاله نقل تعزيزات أوكرانية إلى مدينة أرتيوموفسك.

وفي محور دونيتسك، نفّذت المقاتلات الروسية 9 طلعات جوية، ونفّذت قوات المدفعية 74 مهمّة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، ونتيجة العمليات تمّت تصفية 215 جندياً ومرتزقاً، وتدمير عدة مدافع.

وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، خسرت القوات الأوكرانية 135 جندياً، وتم تدمير 3 مدافع ذاتية الدفع، كما تم إحباط أعمال مجموعات تخريبية أوكرانية في دونيتسك.

وفي محور خيرسون، تمّت تصفية نحو 25 جندياً أوكرانياً وتدمير قاعدة مدفعية ذاتية الدفع، وأسقطت المقاتلات الروسية طائرتين أوكرانيتين، في دونيتسك من طراز سو 24 وسو 25، وتم اعتراض سبعة صواريخ كروز طويلة المدى من طراز ستورم شادو، وثلاثة صواريخ هارم المضادة للرادار، وسبع قاذفات صواريخ هيمارس متعدّدة، وتم تدمير 22 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجيش الروسي دمّر النظام الصاروخي باتريوت المضاد للطائرات بضربة من صاروخ فرط صوتي كينجال في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

إلى ذلك، أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز عن إسقاط مسيرة أوكرانية في بلدة كلينتسي الواقعة في المقاطعة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوغوماز قوله: إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية، ما تسبّب فقط بتضرّر شرفة أحد المباني السكنية دون وقوع إصابات.

وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن ضباط الشرطة تعرّضوا لهجوم من طائرة مسيّرة أوكرانية في قرية خورومنيي بالمقاطعة ذاتها بعد توجّههم لتأدية واجبهم في موقع كان تم استهدافه من القوات الأوكرانية، لافتة إلى أن الاستهداف أدّى إلى تضرّر سيارتين دون إصابات.

يُذكر أن المواقع المدنية في المقاطعة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا تتعرّض لهجمات بمختلف أنواع الأسلحة من جانب القوات الأوكرانية.

من جهة ثانية، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب في أوكرانيا اليوم مقتل شخص وإصابة آخرين في القصف الأوكراني لأراضي الجمهورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المركز قوله في بيان: إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة دونيتسك وضواحيها 53 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 309 مقذوفات من الراجمات والمدفعية من عيارات مختلفة متسبّبة بمقتل شخص وإصابة تسعة آخرين.

وأشار البيان إلى أن القصف استهدف المناطق السكنية غورلوفكا زايتسيفو وياسينوفاتايا ودونيتسك ودوكوتشيفسك وفولنوفاخا وفلاديميروفكا.

أمنيّاً، اعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسي شابة أوكرانية، قامت بناء على تعليمات من وكالات استخبارات أجنبية بنقل بيانات حول القوات المسلحة الروسية الخاصة بالعملية العسكرية.

ونقل موقع (آر تي) عن بيان رسمي روسي قوله اليوم: “إن ضباط جهاز الأمن الفيدرالي اعتقلوا مواطناً أوكرانياً سرّب معلوماتٍ حول أغراض ومواقع مجموعة فوستوك التابعة للقوات المسلحة الروسية، وفي سياق أنشطة البحث العملياتية تم الكشف عن أنشطة تجسّسية لمواطنة من أوكرانيا تبلغ 25 عاماً، وتم اعتقالها”.

وأضاف البيان: بناء على تعليمات من الاستخبارات الأجنبية، نقلت المشتبه فيها معلوماتٍ تتعلق بالمواقع والمعدات العسكرية والتحصينات التابعة للقوات المسلحة الروسية.

وأوضح البيان أنه أثناء عمليات البحث والتفتيش تمّت مصادرة معدات تقنية كانت بحوزتها، وعُثر فيها على بيانات عن موقع وأنشطة مجموعة “فوستوك” التي شاركت في العملية العسكرية الخاصة في منطقة كييف، كما تم فتح قضية جنائية بتهمة التجسّس.