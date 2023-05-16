16-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين

بشار المحمد

بغداد – سانا

ألقت القوات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد، ومحافظة كركوك شمال البلاد.

ونقلت وكالة “واع” العراقية عن الاستخبارات العراقية قولها في بيان: استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكّنت أجهزة الاستخبارات من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في العاصمة بغداد بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، أبرزها الهجوم على القوات الأمنية، وزرع عبوة ناسفة.

وأضافت: كما أُلقي القبض على إرهابي آخر في كركوك، يعمل على تزويد تنظيم داعش الإرهابي بمعلومات عن تحرّكات القوات الأمنية.

كذلك، أعلنت القوات العراقية المشتركة، الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية واسعة شمال العاصمة بغداد.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان: إن قوة من اللواء 12 في الحشد الشعبي، وبالتنسيق مع القوات الأمنية شرعت بعملية أمنية واسعة في مناطق غرب الطارمية، للبحث عن مطلوبين وفلول إرهابيي “داعش”، وتأمين شمال العاصمة بغداد.

 

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