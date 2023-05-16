القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين

بغداد – سانا

ألقت القوات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد، ومحافظة كركوك شمال البلاد.

ونقلت وكالة “واع” العراقية عن الاستخبارات العراقية قولها في بيان: استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكّنت أجهزة الاستخبارات من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في العاصمة بغداد بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، أبرزها الهجوم على القوات الأمنية، وزرع عبوة ناسفة.

وأضافت: كما أُلقي القبض على إرهابي آخر في كركوك، يعمل على تزويد تنظيم داعش الإرهابي بمعلومات عن تحرّكات القوات الأمنية.