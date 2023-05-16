تجدد الاشتباكات في السودان واقتحام مقرات سفارات

تجددت الاشتباكات صباح اليوم الثلاثاء بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في شمال بحري.

وقال شهود عيان إن الضربات الجوية والقصف المدفعي تصاعدا بشدة في العاصمة الخرطوم، مع سعي الجيش لطرد قوات الدعم من المنطقة.وسمعت أصوات ضربات جوية واشتباكات وانفجارات في جنوب المدينة، كما كان هناك قصف عنيف أثناء الليل في أجزاء من بحري وأم درمان المجاورتين.

ونفذ الجيش طلعات جوية وقصفا متعددا في أنحاء متفرقة من العاصمة، عن طريق طائرات الميغ والمسيرات على مواقع تمركز قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق اتهم الجيش الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال في مخالفة لحرمة البعثات الدولية.

ويأتي ذلك إثر استنكار الخارجية السودانية الاعتداء على مقار للبعثات الدبلوماسية داعية المجتمع الدولي لإدانة مثل ذلك السلوك وتحميل الدعم السريع المسؤولية القانونية أمام العدالة.