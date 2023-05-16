ثقافي القامشلي يستضيف معرضاً إبداعياً للأطفال

القامشلي- كارولين خوكز

أقيم اليوم في صالة المركز الثقافي العربي بمدينة القامشلي معرض فني تشكيلي إبداعي لأطفال ومبدعي مشروع “ماي فاميلي” بالتنسيق مع أكاديمية “هلو انكليش”.

وبيّنت منسقة المشروع المختصة ببرامج الدعم النفسي سحر الحوار في حديث لـ”البعث” أهمية المعرض الداعم للأطفال وذويهم، فهو فرصة لعرض ابتكارات واختراعات أطفالنا من خلال دعم برنامج “ماي فاميلي” لمهارات واختراعات هؤلاء الأطفال بهدف تنمية الموارد البشرية. وقد استقطب المشروع عدداً من الأطفال من فئات عمرية مختلفة لتفجير مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

من جهتها ذكرت المديرة العامة للمشروع رويدا عباس أن حفل التخرج جاء دعماً لمنجزات هؤلاء الأطفال وإظهاراً لمهاراتهم، من خلال إعادة تدوير بعض المواد المنزلية البسيطة، مشيرة إلى الإقبال الكبير على المشروع وخاصة أطفال الطبقة المثقفة.

وأكد عدد من الأطفال، منهم تيم النزال وقتيبة علوان وكيرلوس شابو، أنهم قدموا اختراعاتهم وابتكاراتهم بدعم من ذويهم ومن القائمين على مشروع “ماي فاميلي” والمركز الثقافي في القامشلي.

بدورها أكدت مديرة المركز الثقافي العربي بالقامشلي فائزة القادري أن إيمان المركز والقائمين عليه بثقافة الطفل وإبداعاته جعلته يستقطب كافة الأطفال مع ذويهم لممارسة نشاطاتهم وإبراز مواهبهم، مشيرة إلى أن معرض اليوم يضمّ أطفالاً ومخترعين وموهوبين صنعوا أشياء جميلة من مخلفات البيئة ومن مواد بسيطة في المنزل. ودعت القادري إلى ضرورة دعم مواهب الأطفال من قبل كل المؤسّسات المجتمعية، فهم بحاجة للاهتمام والرعاية، والمركز الثقافي يقوم بدوره بدعم الإبداع ضمن الإمكانيات المتوفرة.