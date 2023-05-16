جلسة قانونية توعوية لنزلاء سجن حمص المركزي 

حمص – صديق محمد

ضمن إطار تعزيز دور الثقافة في بناء الإنسان كان للمركز الثقافي في سجن حمص جلسة قانونية توعوية من خلال محاضرة بعنوان “لا جهل في القانون وكيف يقضي السجين وقته في السجن” للمحامي عبد الغني ملوك الذي نوه لضرورة إعداد نفسية السجين ثقافياً واستغلال وقته في المطالعة من خلال مكتبة المركز الثقافي في السجن المزودة بالعديد من الكتب الثقافية المنوعة، كما أكد أنه على السجين أن يعد نفسه للعمل الصالح والمنتج ليتسنى له عند خروجه من السجن البدء من جديد حيث تعيد له الدولة الاعتبار بعد مرور خمس سنوات أكثر أو أقل حسب نوع الجريمة.

ثم فتح باب الحوار لمناقشة بعض النزلاء وعرض مشاكلهم ليجيب عليها المحاضر، منوهاً إلى أن معظم الأخطاء ترتكب من الشخص غير مدروسة وأنه عليه أن يتحلى بالحكمة ويحب وطنه لأن رفعة الشخص من رفعة وطنه، وأن سورية في ظل قيادتها الحكيمة ستتجاوز المحنة وتعود أقوى بهمة أبناء الوطن وعملهم المخلص.