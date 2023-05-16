حفل ميلاد حافل لأكبر كلب في العالم

احتفل أكبر كلب في العالم “بوبي” بعيد ميلاده الـ31 في المنزل الذي عاش فيه طوال حياته، في قرية كونكيروس الريفية البرتغالية.

وحسب موقع غينيس ولد بوبي في 11 ايار 1992 ويبلغ اليوم 31 عاما. وقال مالك بوبي قبل العيد إنها ستكون حفلة برتغالية تقليدية للغاية.

وأوضح أنه سيتم تقديم اللحوم والأسماك المحلية للضيوف وإلى بوبي الذي يأكل من الطعام المحضر للبشر.

ودعا مالك الكلب أكثر من 100 شخص للحفل. كثير منهم سافروا من دول أجنبية لحضور لهذه المناسبة.

ويوضح الموقع أن بوبي حصل على لقبه في موسوعة غينيس عندما كسر الأرقام القياسية في شباط الماضي.

وتابع المالك أن بوبي كان بصحة جيدة خلال الأشهر الماضية رغم أنه نُقل مؤخرا إلى الطبيب البيطري لإجراء فحص طبي. وذلك بسبب الإجهاد البدني الذي سببه لبوبي رؤية الكثير من الزوار.

وتم تأكيد تاريخ ميلاد بوبي من قبل الخدمة الطبية البيطرية في بلدية ليريا، الذي سجل بوبي عام 1992.