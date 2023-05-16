خط للنقل الداخلي بين جرمانا والبرامكة

أحدثت محافظة ريف دمشق خط سير جديداً لباصات النقل الداخلي لخدمة أهالي مدينة جرمانا، يبدأ من ساحة السيوف مروراً بالبرامكة وصولاً إلى جسر السيد الرئيس.

رئيس المجلس المحلي في المدينة كفاح الشيباني أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الباص ينطلق اعتباراً من يوم غد عند الساعة السادسة صباحاً من ساحة السيوف في جرمانا باتجاه طريق المطار كلية الهمك كراج الست مروراً بوكالة سانا، وصولاً إلى موقف جسر السيد الرئيس ويعود بالمسار نفسه.

الشيباني أشار إلى أن الباص يستمر بالعمل حتى الساعة الثامنة مساء بتعرفة 500 ليرة، وسيزود الخط بأكثر من باص خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن الخط يخفف الكثير من الأعباء للقاطنين في المدينة، ويسهل عليهم الوصول إلى البرامكة بأقل وقت.