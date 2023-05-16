روسيا تؤكد دعمها لعودة سورية إلى منظمة التعاون الإسلامي

أكد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي رمضان عبد اللطيبوف اليوم الثلاثاء أن موسكو ستدعم قرار استعادة عضوية دمشق في منظمة التعاون الإسلامي.

وقال عبد اللطيبوف في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: أنا متأكد من أن عودة سورية إلى عضوية منظمة التعاون الإسلامي هي مسألة طال انتظارها، روسيا ستدعم مثل هذا القرار وستقدم المساعدة اللازمة إن لزم الأمر.

يذكر أنه تم تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الإسلامي في عام 2012 بقرار من رؤساء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع طارئ تم عقده في مكة المكرمة.

ومنظمة التعاون الإسلامي هي منظمة دولية تأسست عام 1969 وتوحد في صفوفها 57 دولة وتتمتع روسيا بوضع الدولة المراقبة في المنظمة.