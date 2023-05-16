شعبة العمال الثانية بدمشق تعقد مؤتمرها السنوي

دمشق – بسام عمار

عقدت شعبة العمال الثانية بفرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق حسام السمان، أمين الفرع.

مداخلات أعضاء المؤتمر أشارت إلى ضرورة تأمين مستلزمات العمل الحزبي، وإجراء الدورات التنظيمية، إضافةً إلى تحسين الواقع المعيشي وزيادة الرواتب وفتح سقوفها، وسد النقص باليد العاملة لاسيما أن المسابقة المركزية لم تحقق الهدف المرجو منها، ودعم القطاع العام الصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج، ورفده بالأموال اللازمة والخبرات والكفاءات، كما تضمنت المداخلات المطالبة بتحسين الواقع الخدمي، والإسراع بتأهيل الشركات المتضررة من الإرهاب.

من جهته، الرفيق السمان أشار إلى خصوصية مؤتمرات الشعب العمالية كونها تجمع الجوانب الحزبية والاقتصادية والخدمية، وبالتالي هناك قيمة مضافة لكل طرح يقدّم فيها، كما أن هناك تعويل على توصياتها باعتبار أنها تقدم من الرفاق أصحاب الخبرة والكفاءة العالية، وهذا يفرض طرح قضايا محددة تخدم العمل التنظيمي والاقتصادي للاستفادة منها.

وأشار إلى الدور الكبير للقطاع العام الذي بنى سورية الحديثة، واستطاع خلال الأعوام الماضية تأمين مقومات الصمود الوطني وتعزيز حرية القرار السياسي رغم كل الإرهاب الذي ضرب مؤسساته وشركاته وعماله، والحصار الاقتصادي الظالم الذي طاله، لافتاً إلى أن الدولة ورغم كل الصعوبات لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وعلى جميع الصعد.

وأضاف: إن هناك اهتمام كبير من قبل الفرع بموضوع الإعداد والتأهيل من خلال الدورات التي تقام في هذا المجال، ويجب على الشُعب الاهتمام بهذا الجانب، ومنوهاً بضرورة عدم الانجرار وراء ما يكتب ويقال في وسائل التواصل الاجتماعي، وهدفه إضعاف هيبة الدولة والتقليل من الإنجازات المحققة، كما نوه أيضاً بضرورة نقل تنظيم العمال المتقاعدين إلى أماكن سكنهم.

من ناحيته، الرفيق فادي أحمد، رئيس مكتب الشباب الفرعي، أكد على أن اللقاء مع الرفاق العمال يختلف عن أي لقاء كونهم سياج الوطن الاقتصادي والدعامة الاقتصادية الأهم، مشيراً إلى أهمية العمل التنظيمي في القطاع الإنتاجي، وضرورة تعزيزه.

وأشاد بالتقرير المقدم والحالة التنظيمية.

بدوره، قدّم الرفيق علي المبيض، نائب محافظ دمشق، عرضاً عن الواقع الخدمي بالمحافظة.

وفي نهاية المؤتمر قدّم أعضاؤه لوحة تذكارية تعبّر عن حضارة سورية إلى السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب.