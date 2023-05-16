كنعاني: إيران عازمة على تطوير العلاقات مع جيرانها

طهران – وكالات:

أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده عازمة على تطوير العلاقات مع جيرانها والدول الإسلامية.

ونقلت وكالة إرنا عن كنعاني قوله رداً على سؤال صحفي بشأن الأخبار حول العلاقات بين إيران ومصر: إن وزارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية لإيران، وهي المرجع الرسمي الوحيد لإعلان المواقف والآراء بخصوص العلاقات الخارجية.

وأضاف كنعاني: لا ينبغي أن نتصرّف على أساس التكهنات، ولكن كما أعلنا سابقاً مراتٍ عديدة فإن الحكومة الإيرانية عازمة على تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول الإسلامية.

وفي شأنٍ آخر، أفادت وكالة مهر للأنباء بأن منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني واستخبارات فيلق “فجر” التابعة له في محافظة فارس (جنوب إيران) قامتا بعملية استخباراتية مشتركة، وتمكّنتا من تفكيك خلية تنفيذية وإعلامية تابعة لـ”داعش خراسان” واعتقال عنصرها الرئيسي.

وكان العنصر الرئيسي للخلية الإرهابية يخضع لمراقبة الاستخبارات منذ عام 2018، وقد مارس نشاطاتٍ في بعض المحافظات، منها طهران، لتجنيد عناصر متطرفة.

ومطلع الشهر الحالي، أعلن الحرس الثوري اعتقال أحد قياديي تنظيم “داعش” الإرهابي عند محاولته دخول البلاد، مؤكداً أنّه تم رصد شبكة اتصالات الإرهابي الموقوف داخل البلاد عبر مجموعة من الإجراءات الأمنية والاستخبارية.