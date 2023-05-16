مادورو: انسحاب فنزويلا من منظمة الدول الأميركية نهائي

كراكاس – سانا

أكّد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن انسحاب بلاده من منظمة “الدول الأميركية” هو نهائي، ولا رجعة عنه بسبب وجود خلافات عدة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مادورو قوله في برنامج تلفزيوني: “انسحبنا من منظمة الدول الأميركية إلى الأبد، ولا نخطط للعودة”، مشدّداً على ضرورة التخلص من هذه المنظمة.

وأضاف مادورو: “طريقنا هو نحو اتحاد أمم دول أميركا الجنوبية “أوناسور” ونحو مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي “كيلاك”، إضافة إلى طريق التحالف البوليفاري لشعوب أميركا “ألبا”.

وأعلنت فنزويلا في نيسان عام 2019 انسحابها من منظمة الدول الأميركية بسبب وجود خلافات، أبرزها عدم اعتراف المنظمة بحكومة الرئيس مادورو، وتشكيكها في إعادة انتخابه رئيساً لفنزويلا في عام 2018.