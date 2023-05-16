مجلس حلب يطالب بتجزئة خطوط النقل الجماعي واستكمال تركيب جهاز الـ/GPS/

حلب – معن الغادري

طالبت أعضاء مجلس محافظة حلب في ختام أعمال الدورة العادية الثالثة بتجزئة خطوط النقل الجماعي خصوصاً الدائري الشمالي والجنوبي وهنانو وغيرها، واستكمال تركيب جهاز الـ/GPS/ لجميع خطوط المدينة والريف.

وأشارت المداخلات إلى ضعف شبكة الاتصالات والانترنت في المدينة الصناعية في الشيخ نجار واستكمال تغذية الأحياء الشعبية بالطاقة الكهربائية مثل هنانو والفردوس والشيخ خضر ومنطقة مسكنة بالريف الشرقي، إضافة إلى تغذية مدينة مسكنة بمياه الشرب وتفعيل كراجات الريف الشرقي وترميم وأتمتة الصحائف العقارية وتفعيل السجل المدني بمدينة تل عرن وتشديد الرقابة الصحية على المحلات الغذائية والمنشئات السياحية، خصوصاً مع قدوم فصل الصيف، إضافة الى الإسراع بتوزيع المساعدات الغذائية على متضرري الزلزال والمواطنين الأشد احتياجاً.

وقدم أعضاء المكتب التنفيذي والمدراء المعنيون إحاطة حول ما تم تنفيذه في المجالات الخدمية، حيث بين مدير شركة النقل الداخلي أنه يوجد لدى الشركة /84/ باصاً لتخديم الخطوط الداخلية وبعض الخطوط في الريف، فيما يتم تأهيل /17/ باصاً لوضعها في الخدمة.

وأشار مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان إلى المشاريع التي يتم تنفيذها في مناطق سوق الجمعة والحيدرية والمعصرانية ومشاريع التأهيل فيها، في حين أوضح مدير شركة الكهرباء أنه يجري العمل على استكمال تأهيل مراكز التحويل في عدد من الأحياء الشعبية ومنطقة مسكنة بالتنسيق مع الوزارة والمنظمات الدولية، وبينت مديرة السياحة الإجراءات المتعلقة بالرقابة على المنشآت السياحية سواء الوقائية أو الدورية أو السرية.

وبين مدير المصالح العقارية أنه تم تصوير مليون وثيقة من أصل /5/ ملايين لتخديم المراجعين، وأنه يجري استكمال أعمال الترميم والأتمتة للصحائف العقارية وفق الإمكانات المتوفرة، في حين أشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل الى آليات توزيع المساعدات الغذائية على مراكز الإيواء والمتضررين من خلال الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية.

وأوضح مديرا المياه والصرف الصحي أن مشاريع التأهيل والصيانة مستمرة في عدد من محاور المدينة والريف مستعرضين الخطط المستقبلية للمؤسستين.