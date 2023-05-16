20 ألف طن إنتاج الثوم في ريف دمشق

قدرت مديرية زراعة ريف دمشق إنتاج المحافظة من الثوم لهذا الموسم بنحو 20 ألف طن، منها 7920 طناً أخضر، و12067 طناً جافاً.

مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أكد أنه تم تنفيذ 90 بالمئة من الخطة المقررة للثوم الأخضر والجاف في المحافظة، وتمتد على مساحة تبلغ 12 ألف هكتار من أصل المخطط، والبالغ نحو 13500 هكتار.

ولفت زيادة إلى أن زراعة الثوم تتركز بالدرجة الأولى في منطقة الكسوة، ويقدر إنتاجها بحوالي 10815 طناً لهذا الموسم، فيما يبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالثوم الأخضر فيها نحو 172 هكتاراً بإنتاجية تصل إلى 5160 طناً، وتصل المساحة المزروعة بالثوم الجاف إلى 378 هكتاراً بإنتاجية تصل إلى 5655 طناً.

كذلك تنتشر زراعة الثوم في مناطق أخرى كالغوطة الشرقية وداريا وقطنا والقطيفة، ومن أهم الأصناف المنتشرة فيها هما البلدي والصيني وفق زيادة.