إلغاء قمّة بين أربع دول بسبب الديون السيادية على الولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أنه تم إلغاء قمة بين قادة، أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان، بسبب الديون السيادية لأمريكا.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية عن ألبانيز قوله: إن الاجتماع الرباعي الذي كان من المقرر عقده في سيدني يومي الـ 23 و الـ 24 من أيار الجاري لن يعقد.

وألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، الرحلات المخطط لها مسبقاً إلى أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، بسبب الوضع المالي في الولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات وزارة الخزانة الأمريكية لن تتمكن الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها بالكامل إذا لم يأذن الكونغرس برفع سقف الدين السيادي.

وفي وقت سابق أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي أن البيت الأبيض والكونغرس ما زالا بعيدين عن التغلّب على الخلافات حول رفع سقف الدين السيادي، ومنع التخلف عن سداده، كما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين الكونغرس من أن الإدارة الأمريكية قد لا تتمكن من اتخاذ مزيد من إجراءات الطوارئ، فيما يتعلق بتحقيق سقف الدين السيادي في وقت مبكر من الأول من حزيران المقبل.

وأكدت يلين مراراً أنه في هذه الحالة ستواجه الولايات المتحدة تخلفاً عن سداد الديون الفيدرالية، ما سيؤدي إلى كارثة اقتصادية في أمريكا وقد يتسبب أيضاً في حدوث صدمات في الاقتصاد العالمي.