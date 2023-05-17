17-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

اجتماع هو الأول من نوعه بين شركات روسية وإيرانية

محمد عباس

وأشار نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية أحمد أسد زاده في هذا الاجتماع إلى الوضع الحساس للتعاون بين روسيا وإيران وقال إنه تم تحديد مشاريع عظيمة بين الشركات الحكومية في روسيا وإيران.

ونوه أسد زاده إلى أن إيران تواصل إنتاج المعدات المتطورة بالرغم من العقوبات المفروضة عليها مؤكدا أن إيران نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحفزات وحتى تصديرها إلى روسيا.

بدوره اعتبر الممثل التجاري الروسي في إيران رستم جيكان جين الاجتماع الثنائي للشركات الإيرانية والروسية بأنه خطوة كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في قطاع النفط والغاز، وأن قادة البلدين على أتم الاستعداد لتوسيع التعاون في هذا المجال.

وفي هذا السياق أعلنت غرفة تجارة طهران عن مشاركة 28 شركة روسية في المعرض الـ27 للنفط والغاز والبتروكيماويات الذي سيقام في الفترة من 17 حتى 20 ايار الحالي في المقر الدائم للمعارض الدولية في طهران.

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