17-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

استشهاد مستشار محكمة استئناف الجنح بدرعا برصاص مسلحين في إزرع

محمد عباس

استشهد القاضي منذر عثمان السلامات مستشار محكمة استئناف الجنح بدرعا وقاضي محكمة منطقة الحراك برصاص مسلحين مجهولين أمام منزله في مدينة إزرع بريف درعا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا أن مجهولين أطلقوا الرصاص على القاضي السلامات أمام منزله بمدينة إزرع بريف درعا الشمالي الشرقي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، و تم نقله إلى مشفى إزرع الوطني لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

ولفت المصدر إلى أن السلامات تعرض سابقاً لإحراق سيارته الخاصة أمام منزله قبل أكثر من شهر، مبيناً أن الجهات المختصة تجري تحقيقاتها لمعرفة الجناة وتحويلهم إلى القضاء.

اقرأ أيضاً

معاصر الزيتون تبدأ استقبال إنتاج المزارعين في درعا

بشار المحمد

حماية المستهلك تغرم محطة محروقات بالسلمية ب 16 مليون

بشار المحمد

جولات ودورات تدريبية وندوات توعية صحية في درعا

محمد عباس