استشهاد مستشار محكمة استئناف الجنح بدرعا برصاص مسلحين في إزرع

استشهد القاضي منذر عثمان السلامات مستشار محكمة استئناف الجنح بدرعا وقاضي محكمة منطقة الحراك برصاص مسلحين مجهولين أمام منزله في مدينة إزرع بريف درعا.

وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا أن مجهولين أطلقوا الرصاص على القاضي السلامات أمام منزله بمدينة إزرع بريف درعا الشمالي الشرقي، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، و تم نقله إلى مشفى إزرع الوطني لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.

ولفت المصدر إلى أن السلامات تعرض سابقاً لإحراق سيارته الخاصة أمام منزله قبل أكثر من شهر، مبيناً أن الجهات المختصة تجري تحقيقاتها لمعرفة الجناة وتحويلهم إلى القضاء.