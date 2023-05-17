استمرار توقّف محطة مياه علوك إثر تعديات الإرهابيين يُنذر بكارثة إنسانية في الحسكة

الحسكة – سانا

تواصل التنظيمات الإرهابية تعدياتها على الشبكة الكهربائية التي تغذي محطة مياه علوك بريف الحسكة الشمالي، ما تسبب بتوقفها عن العمل بعد تشغيلها منتصف الشهر الماضي، ما يُنذر بمخاطر صحية تطال نحو مليون مواطن وخاصة مع قدوم فصل الصيف.

وبين مدير عام مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة أن معاناة انقطاع المياه التي تنتجها محطة علوك مستمرة بشكل شبه متواصل منذ عام وذلك لعدة أسباب، أهمها منع دخول ورشات المؤسسة العامة للمياه لتشغيل المحطة وإجراء الصيانة اللازمة لها، إضافةً إلى استمرار التعديات والسرقات التي يقوم بها الإرهابيون على التيار الكهربائي المغذي لها وسرقة المياه المنتجة لسقاية المحاصيل الزراعية المنتشرة في المنطقة التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية بريف الحسكة الشمالي.

ودعا العكلة إلى ضرورة دخول ورشات الصيانة إلى المحطة لتشغيلها وإجراء الصيانة اللازمة، مشيراً إلى أن المؤسسة وبالتعاون مع عدد من المنظمات العاملة في المجال الإنساني مستمرة في تأمين احتياجات الأهالي من مياه الشرب عبر تعبئة الخزانات المنتشرة في الشوارع، إضافةً إلى تشغيل محطات تحلية المياه الموجودة بين التجمعات السكانية ضمن أحياء مركز مدينة الحسكة.

يُشار إلى أن محطة مياه علوك تقع في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها تنظيمات إرهابية منذ عام 2019 ومنذ ذلك الحين ومدينة الحسكة والريف الغربي يعانيان من نقص شديد بمياه الشرب.