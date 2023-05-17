17-مايو-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

التجارة الداخلية وغرفة صناعة دمشق تبحثان واقع قطاع الصناعات الغذائية

بشار المحمد

بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وأهمية مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وانسيابها في الأسواق، والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة، لحماية الصناعات الغذائية من الغش والتلاعب بالمواصفات.

وأكد الوزير أن الوزارة ستقدم كل الدعم الممكن للصناعيين لتجاوز الصعوبات، وهي على استعداد لدراسة إمكانية تلبية كل الطروحات والمطالب التي تصب في مصلحة الصناعة السورية، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة في الوزارة من أجل دراسة تعديل المرسوم التشريعي 8 لعام 2021، بما يتناسب مع الواقع الحالي.

وجدد الوزير التأكيد على قيام المؤسسة السورية للتجارة باستجرار المنتج السوري صناعياً كان أو زراعياً من المنتجين دون أي حلقات الوساطة، ليصل بسعر معقول ومنافس، إضافةً إلى الاستمرار بإقامة مهرجانات التسوق من المنتج الى المستهلك مباشرة.

غزوان المصري، رئيس اتحاد غرف الصناعة، أكد سعي الاتحاد المتواصل لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في دعم وتحسين الاقتصاد الوطني وآفاق تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفقاً للواجبات والالتزامات المحددة لكل طرف في القوانين والتشريعات النافذة، لتهيئة كل الظروف اللازمة للعملية الإنتاجية.

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