الجيش الروسي يقضي على 735 عسكرياً أوكرانياً ويدمّر 19 مسيّرة

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 735 عسكرياً أوكرانياً ودمّرت 19 مسيرة أوكرانية، وأصابت مستودع ذخيرة ضخماً في مدينة نيكولاييف خلال العمليات القتالية ليوم أمس.

ففي اتجاه كوبيانسك، أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية، وتم صدّ أعمال 6 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 115 جندياً، وتدمير مدرعتين قتاليتين و7 مركبات، إضافة إلى مدفع هاوتزر “مستا بي”.

وفي اتجاه كراسنوليمان، أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة والطائرات العملياتية والتكتيكية عدداً من الأهداف في وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 70 جندياً، وتم تدمير مدرّعتين لنقل الجنود ومدفع “أكاتسيا” ومدفع “دي 30”.

وفي جمهورية لوغانسك الشعبية، صدّت وحدات من فوج البنادق الآلية هجومين شنّتهما مجموعتان هجوميتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم القضاء على أكثر من 30 جندياً أوكرانياً ودبابة واحدة.

أما في اتجاه دونيتسك، فقد هاجمت مفارز الهجوم مناطق في الأجزاء الغربية من مدينة أرتيوموفسك، وصدّت القوات الروسية 7 هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق قرى بوغدانوفكا، وألحق الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أضراراً بنقاط تمركز العدو والمعدات العسكرية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بينما قام الطيران الروسي بسبع طلعات جوية والمدفعية بـ64 مهمّة نارية.

وبلغت الخسائر الإجمالية للعدو في هذا الاتجاه 360 جندياً أوكرانياً، إضافة إلى تدمير 4 مدرّعات لنقل الجنود، و5 مدرعات قتالية ومركبتين ومدفع هاوتزر “الـ 119” بريطاني الصنع، ومدفع “غفوزديكا”.

ودمّرت القوات الروسية مستودع الذخيرة للواء الآلي رقم 110 في منطقة أفديفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى رادار مضاد للبطارية “ايه ان تي بي كيو 50” أمريكي الصنع.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ألحقت الضربات الجوية ونيران المدفعية خسائر تقدّر بـ150 جندياً، وتم تدمير مدرّعتين قتاليتين و6 مركبات ومدفع هاوتزر “دي 30”.

وفي اتجاه خيرسون، قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 40 جندياً أوكرانياً، وتم تدمير مدرّعتين وثلاث سيارات ومدفعي “غفوزديكا” ومدفع “مستا بي”.

وألحق الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية أضراراً بـ83 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النيران في 112 مقاطعة.

وحسب البيان، أصابت القوات الروسية مركز قيادة المجموعة التكتيكية “غروم” التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومركز قيادة وحدات لواء المدفعية رقم “44” التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية برياوبراجينكا بمنطقة زابوروجيه، كما تعرّضت نقطة مراقبة تابعة لقوات العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف بالقرب من جزيرة فيليكي بمنطقة خيرسون.

وأضاف البيان: إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 9 صواريخ من راجمات “هيمارس”، وأسقطت 19 طائرة مسيّرة أوكرانية في مناطق خاركوف وخيرسون وزابوروجيه وجمهورية لوغانسك الشعبية.

وأشار البيان إلى أن الصواريخ الدقيقة البعيدة المدى أصابت مستودع ذخيرة كبيراً مجهّزاً على أراضي شركة لإصلاح السفن في مدينة نيكولاييف.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير 427 طائرة و233 مروحية و4197 طائرة دون طيار، و422 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و9206 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و1100 راجمة صواريخ متعددة، و4837 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و10267 مركبة عسكرية خاصة.

إلى ذلك، دمّرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خمسة صواريخ أمريكية الصنع أطلقتها قوات نظام كييف باتجاه جنوب جمهورية دونيتسك.

ونقل موقع RT عن مصدر عسكري قوله اليوم: إن “الدفاعات الجوية التابعة لمجموعة فوستوك تمكّنت من صد هجمات صاروخية معادية، وأسقطت ثلاثة صواريخ “هارم” وصاروخين من طراز “هيمارس” أمريكية الصنع”.

وفي سياق متصل، أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم أن قوات نظام كييف قصفت أراضي الجمهورية 63 مرة خلال الساعات الماضية.

وأكّد بيان للممثلية أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أطلقت هذه القوات 357 قذيفة من عيارات مختلفة، مستهدفة المناطق السكنية في غورلوفكا وزايتسيفو وياسينوفاتايا ودونيتسك وأوزيريانوفكا وبانتيليموفكا وكراسني بارتيزان وألكساندروفكا ويفغينوفكا.

وكانت الممثلية أعلنت أمس أن قوات نظام كييف استهدفت أراضي جمهورية دونيتسك 53 مرة.