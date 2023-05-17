الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع في أغلب المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية، بينما تميل للانخفاض في المنطقة الساحلية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية مساء بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ غداً انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة، ويكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….