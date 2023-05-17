17-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الحرارة أعلى من معدلاتها وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية

محمد عباس

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع في أغلب المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية، بينما تميل للانخفاض في المنطقة الساحلية مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية مساء بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ غداً انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق، بينما تبقى أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في المناطق الشرقية والجزيرة، ويكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

الأربعاء الخميس الجمعة
دمشق 35 / 17 29 / 15 28 / 13
القنيطرة 31 / 13 24 / 11 22 / 10
درعا 36 / 15 29 / 14 27 / 13
السويداء 33 / 13 26 / 10 24 / 9
حمص 34 / 17 25 / 14 22 /12
حماة 36 / 19 29 / 16 27 / 14
الحسكة 36 / 22 38 / 25 33 / 20
اللاذقية 31 / 21 25 / 18 24 / 17
طرطوس 34 / 20 28 / 17 26 / 16
حلب 34 / 18 28 / 15 26 / 13
إدلب 35 / 18 28 / 14 24 / 13
دير الزور 38 / 24 39 / 22 33 / 20
الرقة 36 / 21 37 / 17 31 / 16

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