الصين تتعهّد بردٍّ ساحق على أيّ تحرّك لاستقلال تايوان

بكين – سانا

أعلن الجيش الصيني استعداده للردّ بشكل ساحق على أيّ شكل من أشكال التحرّك لاستقلال تايوان، وذلك ردّاً على المعلومات حول استعداد الولايات المتحدة لتسريع وتيرة بيع أسلحة وتقديم مساعدات عسكرية أخرى للجزيرة.

وأكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية (تان كه في) في بيان نشر على الإنترنت أن “التصاعد المستمر أخيراً في التعاملات بين الجيشين الأمريكي والتايواني، هو بمنزلة خطوة خاطئة وخطيرة للغاية”، مضيفاً: “إن الجيش الصيني يواصل تعزيز التدريب العسكري والاستعدادات، وسيسحق بحزم أي شكل من أشكال الانفصال أو الاستقلال التايواني إلى جانب محاولات التدخل الخارجي، وسيدافع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين”.

وكانت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أعلنت في وقت سابق أن الصين تعارض بشدة مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة لتايوان، معتبراً أن هذا الموضوع يقوّض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية والعلاقات الصينية الأمريكية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.