17-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

القبض على 3عناصر إرهابية في محافظة صلاح الدين وسط العراق

محمد عباس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في محافظة صلاح الدين وسط العراق.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية واع أن هيئة الحشد تمكنت من اعتقال 3 عناصر إرهابية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين وسط العراق.

وأضافت الوكالة: إن ذلك جاء بعد متابعة استخبارية دقيقة بالتنسيق مع قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي والقوة الماسكة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم أصولا لينالوا جزائهم العادل.

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقية أعلنت في الثالث والعشرين من الشهر الجاري عن القبض على خلية إرهابية خلال عملية في محافظة كركوك شمال البلاد.

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