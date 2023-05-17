القوة البدنية في بطولة العالم والهدف تحقيق حضور مميز

أنهى منتخبنا الوطني للقوة تحضيراته للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية التي ستنطلق في العشرين من الشهر الجاري في مدينة صن بجنوب إفريقيا، وستكون بعثة المنتخب مكوّنة من اللاعب حسن المصري والحكم الدولي زياد محمد، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي تتواجد اللعبة في الحدث العالمي.

رئيسُ اتحاد اللعبة زياد محمد أكد لـ”البعث” أن التواجد في البطولة العالمية أمر مهمّ لوضع القوة البدنية السورية على خارطة الاتحاد الدولي كون الانتساب له لم يحصل إلا خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتالي كان لابدّ من تسجيل الحضور في بطولة العالم التي تعدّ الأقوى بين كلّ البطولات بما تضمّ من لاعبين متميّزين من مختلف القارات والدول. وأشار محمد إلى أن اللاعب حسن المصري سيشارك في فئة الماسترز والطموح كبير بتحقيق نتيجة جيدة مع المنافسة على المراكز الأولى بالنظر للقدرات الكبيرة التي يتمتّع بها وفترة الاستعداد الجيدة التي خضع لها ووجود إرادة وتصميم لديه للمشاركة وتحقيق إنجاز عالمي.

وكشف رئيس اتحاد اللعبة أن المشاركات الخارجية لمنتخبنا لن تتوقف عند بطولة العالم، بل سيكون هنالك مشاركة في بطولة كأس العرب التي ستُقام في لبنان خلال شهر تموز المقبل، حيث قام الاتحاد وبالتشاور مع لجنة المنتخبات بترشيح مجموعة كبيرة من الأبطال للتواجد فيها مع وجود بعض الشروط التي وضعتها اللجنة المنظمة ويجب توفيرها.

وحول بطولة الجمهورية الأخيرة للرجال والشباب والناشئين ووجود شكاوى من بعض اللاعبين على التحكيم والتنظيم، أوضح محمد أن باب الاتحاد مفتوح لكلّ الكوادر واللاعبين، وأن أي ملاحظة تُقدم يتمّ النظر فيها لتلافيها في حال كانت محقة، لكن الطبيعي وجود فائز وحيد في كلّ فئة ويجب تقبل ذلك.

المحرر الرياضي