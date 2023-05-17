المقداد: العرب يرحبون بدور سورية ولا خلافات حول القضايا المتعلقة بها

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن العرب يرحبون بالدور السوري وأنه لا يوجد خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية.

وقال المقداد في تصريح صحفي عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري اليوم في جدة: نعمل سوية مع أشقائنا العرب، وكل العرب يرحبون بالدور السوري وليس هناك خلافات حول القضايا المتعلقة بسورية.

وأضاف المقداد: إن كل المشاريع والقوانين المطروحة خلال الاجتماع عكست وجهات نظرنا لتجاوز الأزمة واحترام الدور الذي تقوم به سورية على المستويين الإقليمي والدولي مضيفاً مرتاحون لأجواء الاجتماعات ونرحب بأي دور عربي يحقق أهداف العمل المشترك.

وتابع المقداد: نحن ؤمرتاحون لأجواء الاجتماعات ونرحب بأي دور عربي يحقق أهداف العمل المشترك”، مضيفاً: إننا “نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل عودة هؤلاء اللاجئين”.

وختم المقداد: “نشكر المملكة العربية السعودية على الدور الذي قامت به خلال الأشهر الماضية من أجل تفعيل العمل العربي المشترك”.

يتبع…