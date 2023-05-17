المقداد يبحث مع عددٍ من وزراء الخارجية العرب آليات تعزيز العمل العربي المشترك

التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في مدينة جدة وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، ولبنان عبد الله بو حبيب، وسلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، وتونس نبيل عمار، وجيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية خليفة شاهين المرر.

وبحث المقداد خلال هذه اللقاءات آليات تعزيز العمل العربي المشترك وأهم القضايا والملفات المطروحة للنقاش على جدول أعمال القمة، والإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة التحدّيات التي تتعرّض لها الأمة العربية.

كذلك، تم التطرّق إلى ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية بين الدول العربية، بما يحقق مصلحة الشعوب وتطلعاتها، وكانت وجهات النظر متطابقة حول مختلف القضايا التي تضمّنتها هذه اللقاءات.

وخلال اجتماع الوزير المقداد مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي قبيل بدء الاجتماع على مستوى وزراء خارجية مجلس جامعة الدول العربية انضمّ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى لقاء الوزيرين المقداد وشاهين المرر.

من جهتهم جدّد وزراء الخارجية العرب للوزير المقداد ترحيبهم بعودة سورية إلى اجتماعات الجامعة العربية، وأهمية ذلك على مجمل العمل العربي المشترك.