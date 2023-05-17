بمشاركة سورية.. بدء اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لأعمال القمة العربية

بدأ اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لأعمال القمة العربية المقرّر عقدها يوم الجمعة القادم في جدّة السعودية وذلك بمشاركة سورية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر أحمد عطاف خلال الاجتماع: ينعقد اجتماعنا اليوم في ظرف إقليمي خاص وتطوّرات دولية سريعة تستدعي مواصلة العمل من أجل رصّ صفوفنا وتوحيد كلمتنا بغية تجاوز العقبات والتحدّيات.

وأضاف عطاف: إن التحوّلات التي يشهدها العالم حالياً وما تنبئ به من إعادة تشكيل موازين القوى يجب أن تستوقفنا لتدارس واستكشاف سبل التأقلم معها والمساهمة كمجموعة موحّدة في صياغة ملامح منظومة علاقات دولية نريدها أن تكون مبنيّة على أساس السيادة المتساوية للدول والأمن المتكافئ وتوازن المصالح.

وأكّد عطاف ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك وتحييد ما يفرّق دولنا من تجاذبات هامشية.

وقال عطاف: إن الجزائر ترحّب باستئناف مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة العربية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز العمل العربي المشترك.

وتابع عطاف: إن ما يتعرّض له الفلسطينيون من اعتداءات إسرائيلية يحزّ في نفوسنا ويستلزم منا مضاعفة الجهود للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه وعلى رأسها حقّه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: أرحّب بمشاركة سورية في اجتماعنا اليوم وباستئناف مشاركتها في اجتماعات جامعة الدول العربية، مضيفاً: إن العالم يمرّ بمواجهة تحدّيات تستدعي منا التوحّد في مواجهتها.

بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: نرحّب باستئناف مشاركة سورية في اجتماعات جامعة الدول العربية ونأمل أن تمثل عودتها مقدّمة لإنهاء الأزمة فيها، مضيفاً: “يجب علينا العمل ككتلة واحدة وهذا ما يعطي مواقفنا ثقلاً ويوفر مظلّة حامية لمنطقتنا في ظل المتغيّرات الدولية”.

وأكّد أبو الغيط أن سورية دولة لها إسهام حضاري بارز في المنطقة على مرّ التاريخ وهي دولة مؤسسة للجامعة، ونتطلّع جميعاً لتعزيز دورها وحضورها.

يتبع..