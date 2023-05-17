بوتين ورئيسي يعلنان بدء تنفيذ خط سكة حديد “رشت آستارا”

موسكو – طهران – وكالات:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ عملية تنفيذ خط سكة حديد “رشت آستارا” قد بدأت، بعد مرور 20 عاماً على افتتاحه.

وفي كلمة له ضمن مراسم إبرام اتفاقية إنشاء هذا الممر، الأربعاء، قال بوتين: إنّ “افتتاح هذه السكة الحديدية سيجذب فرص استثمار عديدة، ويفتح مجالاً لتعزيز حركة الصادرات”.

وأشار الرئيس الروسي، خلال اتصال عبر الفيديو مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى وجوب “إنشاء هذا الممر المهم بين الشمال والجنوب بسرعة”.

من جهته، أكّد رئيسي أنّ هذا الخط “سيساهم بقوة في تعزيز التجارة والحمل والنقل”، موضحاً أنّ “المشروع الكبير سيُنفَّذ حالياً بإرادة كل من إيران وروسيا”.

وشدّد على جدية بلاده في “استثمار كل الفرص المتاحة”، معرباً عن أمله في “أن يتابع المعنيون في البلدين تنفيذ هذه الاتفاقية لإدخال خط سكة الحديد سريعاً للخدمة”.

وتأتي هذه الخطوة المهمّة الاستراتيجية ضمن إطار تعزيز التعاون بين طهران وموسكو، حسب الرئيس الإيراني، حيث ستعود بالنفع على جميع دول المنطقة.

وقال رئيسي: إنّ إنشاء هذا الممر “يعكس علاقات الصداقة والتعاون بين جميع الدول الواقعة بين آسيا الشرقية والجنوبية ودول القوقاز وشمال أوروبا”.

وكان الرئيسان الروسي والإيراني قد شهدا في وقتٍ سابق، الأربعاء، توقيع اتفاق تمويل وإنشاء خط للسكك الحديدية في إيران لتسهيل التجارة الإقليمية.

ويمتدّ هذا الممر من ميناء آستارا الروسي إلى مدينة رشت شمال إيران، ويُنظر إليه على أنّه رابط مهمّ في النقل الدولي بين الشمال والجنوب، الذي يربط الهند وإيران وروسيا وأذربيجان ودولاً أخرى عن طريق السكك الحديدية والبحر.

في سياقٍ متصل، أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، عن ثقته في إحراز تقدّم بمشاريع النفط والغاز الجديدة مع إيران.

ووصل نوفاك، الثلاثاء، إلى إيران في زيارة تستغرق يومين، حيث التقى وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، مؤكداً أن قطاع النفط والغاز أحد القطاعات الرئيسية للتفاعل بين الجانبين الروسي والإيراني.

وأفاد ألكسندر نوفاك بأن تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز سيزيد من الاستدامة الاقتصادية لروسيا وإيران.

وزار نائب رئيس الوزراء الروسي، خلال اليوم الأول من رحلته، عدداً من مصانع معدات النفط والغاز الإيرانية، بينما ناقش آفاق التعاون في قطاعي الوقود والطاقة والنقل مع نظرائه الإيرانيين.

وكان السفير الإیراني لدى روسيا، كاظم جلالي، قد صرّح، الثلاثاء، بأن “لجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية الروسية تجتمع، الأربعاء والخميس، في طهران لمناقشة عدة مشاريع والتوقيع على اتفاقية خط حديد (رشت آستارا) بمشاركة ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي”.

وأكّد أنه “ستتم خلال زيارة نوفاك إلى طهران متابعة تذليل عقبات التعاون بين البلدين في المجالين النقدي والمصرفي، وسوف تعقب الزيارة، زيارة رئيسة البنك المركزي الروسي إلى إيران الأسبوع المقبل، وسوف تكون أيضاً زيارة مهمّة لاستكمال التعاون المصرفي”.