تربية طرطوس تتابع سير امتحانات الصفوف الانتقالية

طرطوس _ دارين حسن

بلغ عدد التلامذة والطلبة الذين تقدموا لامتحانات الصفوف الانتقالية في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي 182246 تلميذاً وطالباً لإجراء الاختبارات الفصلية الثانية والنهائية للعام 2022-2023 ضمن 1126 مدرسة.

وحول إنجاز التحضيرات والاستعدادات الامتحانية أكد علي شحود مدير تربية طرطوس تأمين مستلزمات العملية الامتحانية من أوراق وطباعة الأسئلة في المدارس، كما تمَّ توجيه أطر الإشراف التربوي والاختصاصي للقيام بجولاتهم الإشرافية والتوجيهية للتأكد من سلامة الأسئلة الامتحانية وشموليتها للمقررات المطلوبة في الامتحانات ومطابقتها مع النماذج الوزارية المعممة لكل مرحلة دراسية، مع التنويه إلى عدم وجود مادة موحدة للصفوف الانتقالية، إضافة إلى تأكيد جاهزية المدارس من الجوانب الصحية والخدمية والنظافة العامة والاتصالات والسلامة التي توفر للتلاميذ والطلاب تأدية امتحانات مريحة وجيدة لجميع الطلاب.

وأشار شحود إلى أن الامتحانات الفصلية الثانية للصفوف الانتقالية ستنتهي في 25 آيار، لتبدأ بعدها الامتحانات النهائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها للدورة الأولى في 7 حزيران للثانوية العامة، والأساسي في 8 حزيران القادم 2023، مع الإشارة إلى أن البطاقات الإمتحانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة ستصدر بدءاً من يوم الأحد في 21 أيار 2023، على أن يتم تسليم جميع الطلاب النظاميين في الشهادتين لبطاقات الامتحانية من مدارسهم، في حين يتم توزيع بطاقات الطلاب الأحرار (الفرع الأدبي) في ثانوية الشهيد عبد اللطيف غانم ( التجمع الغربي) والطلاب الأحرار (الفرع العلمي ) في دائرة الامتحانات ( الطابق الأرضي ) والطلاب الأحرار الأساسي ( التاسع) في دائرة الامتحانات ( الطابق الأرضي ) أما بالنسبة للطلاب الأحرار (التعليم المهني) يبدأ توزيع البطاقات بدءاً من 14 أيار في دائرة الامتحانات.

وأردف مدير التربية: تم تأمين كل المستلزمات الامتحانية في كل المدارس وتفقد جاهزية المدارس، ونتمنى أن تكلل الامتحانات بالنجاح للجميع وتحقيق تحصيل علمي لائق.

يذكر أن المديرية قامت بجولة تفقدية إشرافية على المدارس للاطمئنان على حسن سير الامتحانات.