زيادة قيم شراء المحاصيل وتشكيل لجنة إشراف بمجلس الحسكة

الحسكة – أون لاين

تركزت مداخلات أعضاء مجلس محافظة الحسكة ولجانها على ضرورة زيادة قيم شراء محاصيل الحبوب بما يتناسب ونفقات الإنتاج التي أنفقها الفلاحون على محاصيلهم، لأن السعر الحالي غير مجزٍ وليس بسعر محفّز ، وتشكيل لجان مشتركة للإشراف على تسويق الحبوب إلى مراكز الشراء لوضع حد للفساد وللتلاعب والسمسرة والتجاوزات التي حصلت في الأعوام السابقة . وشددت المداخلات إلى إعادة النظر بقرار إعفاء مدير فرع المصرف التجاري بالحسكة صدام الهيجل، الذي شكًل إعفاؤه استياءً شعبياً واسعاً من جميع أبناء المحافظة والذي يعتبر من خيرة المديرين الأكفاء المتفانين بالعمل على مستوى المحافظة.