صراع محتدم بين الريال والسيتي على بطاقة نهائي الأبطال

تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر الإنكليزية معقل نادي السيتي الذي يستضيف نظيره الإسباني ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، مباراة ينتظرها كلّ عشاق كرة القدم، فالفريقان يصنّفان الأقوى على الساحة حالياً، وفي المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله قدّم كل منهما مباراة نديّة مع أفضلية للملكي وخاصة في الشوط الثاني.

وتأجل الحسم إلى اليوم، حيث يحتاج كلّ منهما إلى الفوز فقط من أجل حسم التأهل إلى المباراة النهائية، فيما ستمتدّ المباراة إلى شوطين إضافيين في حالة التعادل، وتحسم المباراة بركلات الترجيح إذا ما استمر التعادل.

ويتطلع فريق مانشستر سيتي إلى كتابة التاريخ عبر بوابة ريال مدريد، حيث يبحث عن انتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية لتحقيق حلم عشاقه، فيما يأمل كارلو أنشيلوتي مدرّب ريال مدريد، في قيادة فريقه للقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي والـ15 في تاريخ المرينغي.

ويلاحق الريال ثلاثة أرقام سلبية تهدّد طموحه، حيث لم يفز من قبل في ملعب الاتحاد، وآخر مرة خسر فيها السيتي مباراة في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد كانت عام 2018، كما لم يصل الريال إلى نهائي دوري الأبطال بعد أن تعادل في ذهاب الدور نصف النهائي على أرضه.

تاريخياً التقى الفريقان في 9 مواجهات تقاسم فيها الطرفان الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مثلها، مع تفوق نادي الريال في تاريخ المواجهات تهديفياً بواقع 14 هدفاً مقابل 13 لفريق مانشستر سيتي، بينما يعتلي كريم بنزيما قائمة هدافي مباريات الناديين بواقع 6 أهداف مقابل 3 لصالح جابرييل خيسوس بالتساوي مع كيفين دي بروين.

وعن القيمة السوقية لكلّ من الفريقين، يتفوق النادي الإنكليزي في القيمة التسويقية بواقع 1.05 مليار يورو مقابل 860 مليون لصالح نادي ريال مدريد، حيث يعتلي إيرلينغ هالاند قائمة أغلى اللاعبين في اللقاء بواقع 170 مليون يورو، بينما يأتي فينسيوس كأغلى لاعب للريال بواقع 120 مليون يورو، وسيدير اللقاء الحكم البولندي شيمون مارسينياك الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين الأرجنتين وفرنسا.

وفي تصريح مطمئن للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الملكي، أكد رغبته في تحقيق الفوز، موضحاً أن الخطة نفسها كما هي الحال دائماً، محاولة تحقيق أفضل النتائج على الصعيدين الفردي والجماعي، إنها مباراة تتطلّب الكثير وأعتقد أنه يمكن تقديم أداء أفضل مما كان عليه الحال في لقاء الذهاب. وأشار أنشيلوتي إلى أن هذه هي سنته الرابعة، وأنه استمتع بكل شيء بتدريب هذا النادي وهؤلاء اللاعبين، وأن الجميع متحمّس جداً رغم أن المباراة صعبة للغاية.

وكشف الإيطالي أن فكرة وجود فالفيردي كلاعب جناح العام الماضي سمحت بالفوز في البطولة، كما ساعدهم خط الهجوم بالوصول إلى النهائي هذا العام، وعند سؤاله عن تمديد المباراة أكد أنه لم يفكر بذلك والتفكير في ذلك سيكون خطأ.

وأنهى تصريحه أنه ليس من السهل شرح ذلك، لكنه يعتقد أن دوري الأبطال خاص لهذا النادي بسبب التاريخ الموسّع منذ الخمسينيات، إنه شيء خاص للاعبين، لعمال هذا النادي، وهذا ما يصنع الفارق، فدي ستيفانو وخينتو وأمانسيو تاريخهم لا يزال حياً.

سامر الخيّر